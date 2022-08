Brennender Lkw auf A21 sorgte für Behinderungen .

Der Brand eines mit Hilfsgütern beladenen Lkw hat am Mittwochvormittag für Behinderungen auf der Wiener Außenringautobahn (A21) gesorgt. Nach ÖAMTC-Angaben war die Verbindung in Richtung Wien im Abschnitt Hochstraß - Alland im Bezirk Baden gesperrt. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, über die Westautobahn (A1) nach Wien zu fahren, sagte eine Sprecherin. Das Kfz war laut Bezirksfeuerwehrkommando auf dem Weg in die Ukraine.