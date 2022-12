Hockey Sieg für ÖHV-Männer bei Hallen-Hockey-EM in Deutschland

Unterkircher und Körper konnten gegen Deutschland jubeln Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Hockey-Männer haben bei der Hallen-Europameisterschaft in Deutschland durch einen knappen 2:1-Sieg gegen Deutschland den Titel errungen. Fabian Unterkircher erzielte in Hamburg beide Tore der Österreicher, die im Finale bereits zurücklagen. Den Siegestreffer steuerte Unterkircher erst in der letzten Spielminute nach einer kurzen Ecke bei, danach wurde er auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Sein Team war als Gruppensieger ins Endspiel eingezogen.