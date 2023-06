Fußball Höchster Bundesliga-Zuschauerschnitt seit zwölf Jahren

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Das Interesse am Live-Erlebnis ist gestiegen Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Werbung

D ie abgelaufene Saison der Fußball-Bundesliga hat den höchsten Zuschauerschnitt seit zwölf Jahren gebracht. Laut Liga-Angaben besuchten insgesamt 1.449.701 Fans die Spiele im Oberhaus. Das sind pro Partie durchschnittlich 7.551. "Das ist der höchste Schnitt seit der Ligen-Reform und der höchste Wert seit 2011. Es ist sehr erfreulich, dass die Fans in diesen wirtschaftlich harten Zeiten so zahlreich kommen", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Dienstag in Wien.