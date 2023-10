Turnen Höck erreicht WM-Finale an Ringen

Höck darf sich auf WM-Finale freuen Foto: APA/TURNSPORT AUSTRIA

V inzenz Höck hat das Finale an den Ringen bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen erreicht. Der 27-jährige Grazer musste nach seinen 14,600 Punkten in der Qualifikation am Samstag sämtliche sechs Qualifikationsgruppen abwarten, ehe Sonntag feststand, dass er als Fünfter unter den 137 Athleten in der Medaillenentscheidung der besten acht am Samstag mit dabei ist. Besser waren im Vorkampf nur die Medaillengewinner von Tokio-Olympia und ein heuer zweifacher Weltcupsieger.