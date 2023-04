Höhere Bezahlung gefordert Britische Assistenzärzte im Streik

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ausstand ist nicht der erste im Gesundheitsbereich (Archivbild) Foto: APA/dpa

I n Großbritannien sind knapp 50.000 Assistenzärzte aus Krankenhäusern in einen befristeten Streik getreten. Die Mediziner fordern eine um 35 Prozent höhere Bezahlung. Der Streik ist auf vier Tage angesetzt. Die Verantwortlichen für das staatliche Gesundheitssystem NHS in Großbritannien gingen zum Start des Ausstandes am Dienstag davon aus, dass rund 350.000 Arzttermine, darunter auch viele Operationen, dem Streik zum Opfer fallen würden.