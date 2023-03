Höhere zweistellige Zahl Betriebsversammlung führt am Dienstag zu Flugausfällen bei der AUA

"Kein Flug" wird es am Dienstag öfter auf dem Flughafen Schwechat heißen. Foto: APA, ROBERT JAEGER

E ine Betriebsversammlung der Pilotinnen und Flugbegleiter der Austrian Airlines (AUA) führt am Dienstag zu Flugausfällen. Die Fluggesellschaft ging am Montag von einer höheren zweistelligen Zahl an Absagen aus und ersuchte ihre Passagiere, sich auf der Webseite über den Flugstatus zu informieren.