Auto überschlug sich: Ein Toter, vier Verletzte

Das mit fünf Personen besetzte Fahrzeug geriet aufs Bankett, rutschte die Straßenböschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Drei weitere Erwachsene und ein achtjähriges Kind wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser in Wien, Niederösterreich und im Burgenland gebracht werden. Die Feuerwehren Hof am Leithagebirge und Mannersdorf am Leithagebirge bargen das Fahrzeug.

Im Einsatz standen zwei Notarzthubschrauber (Christophorus 3 und Christophorus 16), mehrere Notarztfahrzeuge und Rettungstransportwägen sowie die Polizei.