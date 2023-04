Fußball Hoffenheim holt auch dank Baumgartner-Tor 2. Sieg in Folge

Für Ljubicic und Co. gab es eine Punkteteilung Foto: APA/dpa

1899 Hoffenheim hat auch dank Christoph Baumgartner den Aufwärtstrend in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der ÖFB-Teamspieler erzielte am Sonntag beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Werder Bremen seinen sechsten Saisontreffer. Die drei Punkte waren im Abstiegskampf enorm wichtig, der Liga-15. setzte sich nach dem zweiten Sieg in Folge um drei Punkte vom Relegationsplatz ab. Der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt fünf Zähler. Bremen hat als Elfter sechs Punkte mehr.