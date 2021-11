Ausreiskontrollen in zwölf von 18 oö. Bezirken nötig

Wie bereits in Kirchdorf, Wels-Land, Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Braunau, Schärding, Ried im Innkreis, Freistadt, Gmunden und Grieskirchen ist ab Freitag ein Verlassen des Bezirks Rohrbach nur mehr mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich. In Steyr lag am Donnerstag die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 640,3, weshalb sich auch die Stadt entsprechend rüstet. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat angesichts der bundesweit stark steigenden Corona-Zahlen die Sinnhaftigkeit regionaler Ausreisekontrollen infrage gestellt. Bei der Beratung der Landeshauptleute mit dem Bund am Freitag solle dies thematisiert werden.