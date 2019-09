Im Zuge einer Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, wurde der Mann laut Exekutive am Dienstag aus dem "Gamsbratlsteig" tot geborgen.

Der Mann aus Wien-Floridsdorf galt der Aussendung zufolge als geübter Bergsteiger und war gut ausgerüstet. Er dürfte am Sonntag im Gebiet von Oberhöflein, einer Katastralgemeinde von Höflein an der Hohen Wand, alleine zur Tour aufgebrochen und aus unbekannter Ursache bei einer Schlüsselstelle der Kletterroute in den Tod gestürzt sein.

Die Suchaktion wurde in der Nacht auf Dienstag gestartet und in den Morgenstunden mit Unterstützung eines Hubschraubers und Alpinpolizisten fortgesetzt. Der Tote wurde im Bereich des "Gamsbratlsteigs" gesichtet und aus dem steilen Schrofengelände mittels Tau geborgen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.