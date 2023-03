Hollabrunn Öko-Gel gegen Dürre: Millionen-Invest für Weltneuheit

Lesezeit: 3 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Karim Hadaya

E ine Weltneuheit gegen Trockenheit bei Pflanzen wird künftig in Hollabrunn erzeugt: Das ökologische Hydrogel Polyter kann das bis zu 300-Fache seines Eigengewichtes an Wasser speichern und dieses bei Bedarf an Pflanzen abgeben.