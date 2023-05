Formel 1 Honda kehrt 2026 mit Aston Martin in die Formel 1 zurück

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Japanischer Autobauer schloss Werkspartnerschaft Foto: APA/dpa

Werbung

H onda kehrt in der Saison 2026 nach kurzer Abstinenz als Motorenlieferant für den Aston-Martin-Rennstall in die Formel 1 zurück. Wie der Autobauer aus Japan am Mittwoch mitteilte, wurde eine Werkspartnerschaft mit dem englischen Team geschlossen. Der neue Name soll Aston Martin Aramco Honda lauten. Erst Ende 2021 hatte sich Honda aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen, entschied sich nun aber auch wegen der in zweieinhalb Jahren greifenden Reformen für das Comeback.