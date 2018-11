Örtliche Medien zeigten Bilder der beiden Fahrzeuge: Das Heck des Taxis war komplett zerdrückt, die Vorderseite des Busses teilweise abgetrennt. Ein Mann und zwei Frauen seien noch am Unfallort verstorben, zwei weitere Menschen im Krankenhaus berichtete die Polizei.

Die "South China Morning Post" berichtete, dass mehrere Verletzte in Lebensgefahr schwebten. Der Bus sei sehr schnell gefahren und in das Taxi gerast, welches mit Warnblinklicht am Straßenrand gestanden habe, zitierte "SCMP" einen Buspassagier.