Formel 1 Horner wehrt sich: Red Bull innerhalb der Budgetgrenze

Nachdenkliche Miene bei Christian Horner Foto: APA/dpa

R ed-Bull-Teamchef Christian Horner hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, dass sein Formel-1-Rennstall in der Vorsaison deutlich mehr Geld ausgegeben hat als erlaubt. "Wir sind absolut überzeugt, dass wir die Kostengrenze eingehalten haben", sagte der Brite am Samstag in Singapur. Am Freitag hatte es Medienberichte gegeben, wonach Red Bull um Weltmeister Max Verstappen und der Aston-Martin-Rennstall 2021 das vorgeschriebene Budget überschritten haben.