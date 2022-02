Zwei junge Belgierinnen von der Rax gerettet

Zwei junge Frauen aus Belgien sind am Freitagnachmittag von der Rax in Niederösterreich gerettet worden. Die beiden hatten die eisigen Verhältnisse am Törlweg auf knapp 1.550 Metern Seehöhe unterschätzt und waren in leichten Schuhen und Leggings unterwegs, berichtete die Bergrettung Reichenau. Die zwei Frauen, 25 und 27 Jahre alt, blieben unverletzt.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at