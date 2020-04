Zwei Bergsteiger im Gesäuse in Not .

Zwei junge Männer aus der Steiermark und Oberösterreich haben am Samstag offenbar die in der Höhe noch herrschenden winterlichen Bedingungen unterschätzt und sind im obersteirischen Gesäuse in Bergnot geraten. Sie wurden von der Bergrettung und einem Polizeihubschrauber aus der Hochtor-Gruppe geborgen. Die beiden blieben unverletzt, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.