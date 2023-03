Ski alpin Hütter verpasst Super-G-Kugel als Sechste beim Finale

Cornelia Hütter hat den Super-G-Triumph verpasst Foto: APA/AFP

S kirennläuferin Cornelia Hütter hat die Abrundung ihrer starken Saison verpasst. Die Steirerin landete beim letzten Super-G der Weltcupsaison am Donnerstag in Soldeu auf Platz sechs (+0,83 Sek.), der nicht reichte, um die Disziplinenwertung zu gewinnen. Lara Gut-Behrami schnappte sich mit dem Tagessieg noch die Kristallkugel. 66 Punkte mehr hatte die Schweizerin in der Endabrechnung als Hütter.