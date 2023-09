Fußball Hütters Monaco gewann gegen Dansos Lens 3:0

Hütter darf sich über Sieg mit Monaco gegen Lens freuen Foto: APA/AFP

A di Hütter hat das Österreicher-Duell in Frankreichs Fußball-Ligue-1 für sich entschieden. Der Vorarlberger Coach gewann mit AS Monaco das Heimspiel gegen RC Lens dank der Treffer von Wilfried Singo (24.), Alexander Golowin (36.) und Guillermo Maripan (59.) mit 3:0, sein Club liegt damit wieder an der Tabellenspitze. Bei den Gästen, die mit nur einem Punkt aus den ersten vier Runden Vorletzter sind, spielte ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso durch.