"Man kennt Strache, er redet gern viel", sagte Benko dazu, dass er bzw. sein Unternehmen als Spender genannt worden waren. Erklären könne er sich diese Aussage des ehemaligen Vizekanzlers nicht. Kurz kenne er "schon eine gefühlte Ewigkeit", vielleicht schon bevor dieser Staatssekretär geworden war. Jedenfalls sei er nie um Spenden gefragt worden.

Es liege in der Natur der Sache, dass eine Gruppe wie seine Signa in Kontakt mit Politik und Behörden komme - von der Gemeinde über die nationale bis hin zur internationalen Ebene. Daran sei nichts verwerflich, so Benko. Dutzende Male verwies er darauf, dass er nur dem Beirat der Signa-Gruppe vorstehe. Daher müssten operative Fragen auch an die Geschäftsführung, den Vorstand bzw. den Aufsichtsrat gestellt werden, nicht aber ihm. Wurde Benko zu Handlungen von ihm nahestehenden Stiftungen gefragt, sagte er: "Weiß ich nicht, ich bin nicht Stiftungsvorstand."

Darüber hinaus entspannen sich zuhauf Geschäftsordnungsdiskussionen über die Zulässigkeit einzelner Fragen, die Geschäfte der Signa-Gruppe betreffend. Die Konfliktlinien verliefen dabei vorwiegend zwischen Vorsitzendem Wolfgang Sobotka und der ÖVP auf der einen Seite und den restlichen Fraktionen auf der anderen Seite. "Ich hab' schon einmal eine halbe Sekretärin beschäftigt, die nur Einladungen abwimmelt", erzählte Benko und wollte damit klar machen, wie viel er gar nicht wissen könne.

Thematisiert wurde auch die immense Wertsteigerung der Postsparkasse in Wien einige Jahre nach den Kauf durch Benko. Dazu ging es unter anderem auch darum, ob beim Kika-Leiner-Kauf ein Gericht extra aufgesperrt worden sei, um den Deal über die Weihnachtsfeiertage abwickeln zu können. Alles habe immer seine Ordnung gehabt, so Benko - wenn er denn eine Wahrnehmung zu den einzelnen Themenkomplexen hatte.

Als zweite Auskunftsperson am Mittwoch war KTM-Chef Stefan Pierer vor den Ibiza-U-Ausschuss geladen. Er hat der ÖVP unter Sebastian Kurz im Wahljahr 2017 436.000 Euro zukommen lassen. Die Untersuchung zielt unter anderem auf etwaige Gesetzeskäufe bei der bzw. Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung ab. Dass er am von Türkis-Blau eingeführten 12-Stundentag interessiert war, bestätigte Pierer. Einen Gesetzeskauf wies er aber von sich.

Pierer - wie Benko ließ er keinen Kameraschwenk zu - bezeichnete sich in seinem Eingangsstatement als "nicht-öffentliche Person", obwohl er "zu den bekanntesten österreichischen Unternehmern" gehöre. In seiner jahrzehntelangen Karriere habe er "mit einer Vielzahl an Parteien zu tun gehabt", er habe quasi "alle Farben durch". Zudem sei er im Bundesvorstand der Industriellenvereinigung Wien und Vizepräsident der IV in Oberösterreich. "Sie können sich also vorstellen dass ich in diesen Funktionen permanent mit Politikern von der Gemeinde- bis zur Bundesebene zu tun habe."

Zum Untersuchungszeitraum ab 2017 sagte Pierer, dass man 2016/17 in der IV vom Nachlassen der Wettbewerbsfähigkeit in der Großen Koalition besorgt gewesen sei. Der damalige Außenminister Sebastian Kurz sei motiviert auf die Wirtschaft zugegangen, sei in der Wirtschaft positiv angekommen. "In meiner damals 25-jährigen Karriere habe ich keine Partei unterstützt. Ich wollte Sebastian Kurz unterstützen. Ich kannte ihn da noch nicht persönlich."

Eines Tages sei Kurz bei einer Veranstaltung der Oberbank in Linz gewesen. Dort habe er, Pierer, Kurz zu KTM in Mattighofen eingeladen. Dort wiederum habe es ein gutes Gespräch gegeben. Also hat Pierer Kurz inhaltliche und finanzielle Unterstützung angeboten. "Darüber hinaus gab es dann noch ein Treffen, wo wir uns über die finanzielle Unterstützung vereinbart haben." Das Kurz-Team habe eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Pierer unterstützte mit einem Video und verdoppelte die lukrierte Summe. "Es kamen 430.000 Euro raus und ich war eine Zeit lang der größte Spender", sagte Pierer.

Die SPÖ habe daraufhin versucht, ihn "zu diskreditieren". Schließlich seien in parlamentarischen Anfragen Dinge aus seinem Steuerakt öffentlich gemacht worden. "Sie können sich vorstellen was das bedeutet", sagte Pierer. "That's it. Ich stehe jetzt für Fragen bereit."

Der Verfahrensrichter Wolfgang Rohrer fragte Pierer zum Grund für seine Spende, ob es noch weitere Motive gegeben habe. "Darüber hinaus hat es keine Gründe gegeben", sagte Pierer. Er verwies darauf, dass der Wohlstand in Österreich durch erfolgreiche Unternehmen geschaffen werden. Also sei es ihm ein Herzensanliegen, Jobs zu schaffen und zu halten. Sein 2,1 Mrd. Euro schwerer Umsatz geschehe zu 95 Prozent im Export.

Wegen des 12-Stundentags und der Senkung der Dienstgeberanteile 2018 fragte Rohrer, ob Pierer daran interessiert gewesen sei. "Die IV hat das schon 2016 als wesentlichen Teil für mehr Wettbewerbsfähigkeit erklärt", so Pierer. "Das ist völlig von der Hand zu weisen", sagte Pierer dazu, bei der ÖVP Gesetze gekauft zu haben.