Glücksspiel und Prikraf im Fokus .

Am ersten der insgesamt drei Ibiza-U-Ausschusstage in dieser Woche stehen am Dienstag wieder die Themen Glücksspiel und Privatanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) im Vordergrund. Am Mittwoch und Donnerstag geht es dann hauptsächlich um das Thema Parteispenden.