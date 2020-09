Geht es nach der Opposition, könnte Sobotka selbst ein Teil eines vermuteten Netzwerks rund um Korruption und Gesetzeskauf sein. Argument von SPÖ und NEOS ist, dass der ÖVP-Politiker auch Präsident des "Alois Mock Instituts" ist. Dieser Verein mit Sitz in St. Pölten erhielt in den vergangenen Jahren Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic, dessen Involvierung in die Casinos-Affäre und mutmaßliche verdeckte Parteispenden im Ausschuss geprüft wird.

Sobotka wird aber auch von der Opposition vorgeworfen, die Arbeit des Ausschusses selbst zu behindern. Denn der Nationalratspräsident war es, der das Angebot eines deutschen Rechtsanwalts, das gesamte Video zu übermitteln, aus juristischen Gründen abgelehnt hat. Wenig überraschend schäumten Vertreter anderer Parteien, als diese Woche auch der "Kurier" bekannt gab, das Material gesichtet zu haben.

Trotz der Vorwürfe war und ist Sobotka nicht bereit, seinen Vorsitz zurückzulegen. Aufgrund seiner Befragung am Mittwoch wird er sich den ganzen Tag von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) vertreten lassen. An diesem werden weiters der ehemaliger Leiter der Konzernkommunikation von Novomatic, Bernhard Krumpel, und Markus Braun, Vorstand der Sigma Investment AG und freiheitlicher ORF-Stiftungsrat, befragt.

Der Donnerstag beginnt mit einem ehemaligen Regierungsmitglied der türkis-blauen Koalition: Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), der in der ersten Tranche der Befragungen aus Zeitgründen nicht mehr Auskunft geben konnte. Ihm werden sichergestellte WhatsApp-Nachrichten unter anderem mit dem einstigen Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache zu vermuteten Postenschachern in der Causa Casinos zur Last gelegt.

Auch nach Lögers Befragung bleibt Glücksspiel das Thema. Auskunft erwarten sich die Abgeordneten dann von Bettina Glatz-Kremsner, der Generaldirektorin der Casinos Austria AG und von Ex-Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher. Fraglich bleibt, ob an beiden Ausschusstagen auch sämtliche Personen vor dem U-Ausschuss aussagen können. Bei den Sitzungen vor der Sommerpause war dies lediglich der Ausnahmezustand. Für die Herbst-Session wurde der Befragungsbeginn der dritten Auskunftsperson von bisher 17.00 auf 18.00 Uhr geschoben. Damit eine Befragung nach 18.00 Uhr begonnen werden kann, braucht es aber weiterhin einen einstimmigen Beschluss der Fraktionen.