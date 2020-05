Hofer äußert sich nicht zu Vorsitz-Debatte um Sobotka .

FPÖ-Chef Norbert Hofer will sich an der von den NEOS losgetretenen Debatte um die Eignung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Vorsitzender des Ibiza-U-Ausschusses nicht beteiligen. "Ich beteilige mich an dieser Debatte nicht, weil ich selber als Auskunftsperson vor den Untersuchungsausschuss geladen werde", sagte er. Die SPÖ macht wieder die Lokal-Auswahl zum Thema.