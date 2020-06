Coronakrise hat Sorgen der Österreicher verstärkt .

Die Sorgen und Ängste der Menschen in Österreich haben sich in der Coronakrise verstärkt. Die größten Sorgen machen sich die Österreicherinnen und Österreicher über die steigende Arbeitslosigkeit, die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich und eine tiefgreifende Wirtschaftskrise. Die Ängste um das Klima haben leicht abgenommen, sind aber noch immer an vierter Stelle und damit nach wie vor groß.