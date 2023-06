Menschenrechte IHR: Mehr als 300 Hinrichtungen im Iran in diesem Jahr

Porteste in Deutschland gegen Hinrichtungne im Iran (Archivbild) Foto: APA/AFP

I m Iran sind einer Menschenrechtsorganisation zufolge seit Beginn des Jahres mehr als 300 Menschen hingerichtet worden. Mindestens 142 von ihnen seien allein im Mai exekutiert worden, teilte die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR) am Donnerstag mit. So viele Hinrichtungen in einem Monat habe es seit 2015 nicht mehr gegeben.