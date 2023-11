Ermittlung Illegale Glücksspielautomaten in Salzburg beschlagnahmt

Die Cobra musste sich mit Gewalt Zutritt verschaffen Foto: APA/BMF

D ie Finanzpolizei hat im Oktober in der Stadt Salzburg 67 illegale Glücksspielautomaten in zehn illegalen Etablissements beschlagnahmt. Die Lokale waren als Weinstube, Wettbüro oder Kosmetikstudio getarnt. Die zehn Geschäftslokale wurden über vier Tage hinweg geprüft, einige waren verschlossen und videoüberwacht, berichtete das Finanzministerium am Samstag. Die Lokale mussten vom Einsatzkommando Cobra zwangsgeöffnet werden.