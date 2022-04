Tschernobyl-"Chef-Liquidator" Andrejew in Wien verstorben

Werbung

Der 1938 in Wladiwostok geborene Nuklearexperte kam 1992 auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nach Österreich und lebte seither mit seiner Frau in Wien. 1999 wurde er österreichischer Staatsbürger. In Wien arbeitete er als Ingenieurkonsulent und Universitätslektor an der Uni Wien und der Boku.

Andrejew arbeitete nach seinem Studium am Institut für Zivile Technologie für Wasser- und Lufthygiene in St. Petersburg als Entwicklungsingenieur und Projektmanager im ABC-Abwehrlabor in Moskau und wurde im Mai 1986 von der Armee zum Ministerium für Nuklearindustrie als Berater für Notfallmaßnahmen in Tschernobyl abgestellt. Er war als Spezialist für Katastrophenmaßnahmen bis 1991 in verschiedenen Funktionen für die Dekontamination im Umkreis um den Unglücksreaktor verantwortlich. Unter anderem war er Generaldirektor für Forschung und Entwicklung des Industriekomplexes für Dekontaminationsmaßnahmen "Spetsatom", Chefingenieur für Notfallplanung bei der sowjetischen Organisation für Service und Reparatur im Bereich Kernenergie "Atomenergoremont", Forschungschef im "Spetsatom-Emergency Center" in Tschernobyl und Mitglied der Russischen Nationalen Kommission für Nuklearunfälle.

Der Techniker hat sich zudem über viele Jahre für die Tausenden Arbeiter eingesetzt, die als "Liquidatoren" während und nach der Katastrophe direkt am Atomkraftwerk in Tschernobyl zum Einsatz kamen, und beklagt, dass deren Schicksal niemanden interessiere.