Kärntner fuhr mit Auto auf Gleisen und "parkte" .

Eine Alko-Heimfahrt ist in der Nacht auf Samstag in Kärnten für einen 66-Jährigen relativ glimpflich ausgegangen: Der Mann war in Tauchendorf in Glanegg (Bezirk Feldkirchen) von der Straße abgekommen und bei einer Bahn-Haltestelle auf die Gleise geraten. Dort setzte er seine Fahrt noch mehr als einen Kilometer fort, ehe sein Pkw wegen der Schäden den Geist aufgab. Erst Stunden später entdeckte ein Radfahrer den Mann hinter dem Steuer sitzend auf den Gleisen, so die Polizei.