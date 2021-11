Impfaktion in der Boeing 777 am Flughafen Wien

300 Personen können sich diesen Samstag im Flugzeug impfen lassen. Organisiert wird die Impfaktion von den Austrian Airlines, dem Flughafen Wien und dem Roten Kreuz Niederösterreich. Normalerweise startet die Boeing 777 der Austrian Airlines für Langstreckenflüge, beispielsweise in die Vereinigten Staaten. Jetzt wird sie umfunktioniert, sowohl die Erst-, Zweit- und Booster-Impfung kann man sich dort abholen.

Es gilt das "first come - first serve"-Prinzip - ohne Voranmeldung kann man vor Ort erscheinen, allerdings sind die Impfdosen limitiert auf 300 Stück - Verimpft wird BioNTech Pfizer. Um die Impfmotivation ein Stück weit anzukurbeln, verlost die Airline unter den Teilnehmenden der Impfaktion einen Flug für zwei Personen nach New York City, die Einreise in die USA ist nur für vollständig geimpfte Personen plus PCR-Test möglich.

Ablauf der "Impfreise"

Der Check-in zum Impftermin erfolgt in der Besucherwelt des Flughafen Wien im Besucherweltterminal hinter dem Terminal 1. Nach dem Check-in und der Sicherheitskontrolle erfolgt der Transfer mittels Shuttlebus zur Boeing 777-Impfstation. Sowohl vor dem Stich, der von Mitarbeitenden des Roten Kreuz Niederösterreich verabreicht wird, als auch danach gibt es für wartende Impfpassagiere ausreichend Sitzplätze. Die „Fluggäste“ dürfen sogar in allen Reiseklassen probesitzen.

Benötigt werden neben der E-Card, ein amtlicher Lichtbildausweis sowie das Aufklärungs- und Dokumentationsformular, welches vor Ort ausgegeben wird. In der Besucherwelt, den Bustransfers, im Flugzeug und im Terminal gilt FFP2-Maskenpflicht. Teilnehmende werden außerdem gebeten, die am Flughafen geltenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten.