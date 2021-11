Zwei Drittel in Österreich haben ersten Corona-Stich

Auch am Mittwoch waren die meisten Impfungen wieder Drittimpfungen zur Auffrischung des bereits bestehenden Impfschutzes (40.799). Weitere 16.518 Menschen haben sich die erste Coronaimpfung geholt. Das ist der höchste Dienstagswert seit Mitte Juli, aber immer noch deutlich weniger als zum Höhepunkt der Impfkampagne Anfang Juni, als sich bis zu 78.000 Personen täglich ihre Erstimpfung holten.

Die meisten Erstimpfungen gab es am Mittwoch in Oberösterreich (4.474) vor Wien (3.216) und Niederösterreich (2.998). Weiters gingen 1.630 Tiroler, 1.202 Steirer, 1.103 Salzburger und 1.010 Kärntner erstmals zur Impfung. In Vorarlberg waren es 231 Erststiche und im Burgenland 229. Weitere 425 konnten keinem Bundesland zugeordnet werden.

Insgesamt sind in den ersten zehn Novembertagen bisher 125.772 Erstimpfungen durchgeführt worden - beinahe so viele wie im gesamten Oktober (163.745). Auch die Zahl der Boosterimpfungen liegt im November (234.089) schon jetzt fast über dem Wert des gesamten Oktober (253.723). In ganz Österreich haben sich bisher 6,2 Prozent der Bevölkerung die Auffrischungsimpfung geholt. Die meisten "Booster"-Impfungen gibt es in Niederösterreich (7,5), vor Tirol (6,9), dem Burgenland (6,8) und Wien (6,2). In der Steiermark haben nur 6,0 Prozent der Bevölkerung einen dritten Stich erhalten, in Salzburg 5,9, in Kärnten 5,6, in Oberösterreich 5,4 und in Vorarlberg überhaupt nur vier Prozent.

65 Prozent der Einwohner verfügen aktuell über ein gültiges Impfzertifikat, gelten also als vorerst vollständig geimpft.