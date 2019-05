Internationale Ermittler sind einer kriminellen Bande auf die Schliche gekommen, die lange Zeit in Deutschland und Italien mit falschem Olivenöl gehandelt haben soll. 24 Verdächtige seien festgenommen worden, zwei davon in Deutschland, berichteten die Staatsanwaltschaft im italienischen Foggia und die EU-Justizbehörde Eurojust am Dienstag.

Den Mitgliedern der kriminellen Organisation werden unter anderem illegaler Handel und Lebensmittelfälschung vorgeworfen. Nach Angaben der italienischen Ermittler sollen sie Soja- oder Sonnenblumenöl mit verschiedenen Substanzen - beispielsweise Beta-Carotin - versetzt haben, um es wie Natives Olivenöl Extra aussehen zu lassen und als solches zu verkaufen.

Beliefert worden seien vor allem Restaurants und Geschäfte in Stuttgart, Frankfurt und Berlin, aber auch Restaurants und Supermärkte in ganz Italien, hieß es von Eurojust. Alle 15 Tage habe die Organisation 23.000 Liter des gepanschten Öls nach Deutschland versendet. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mindestens acht Milliarden Euro.

Im Laufe der Ermittlungen, die seit 2015 liefen, wurden mehr als 150.000 Liter des verkaufsfertigen Öls beschlagnahmt. Pro Jahr hätten die Verdächtigen mehr als eine Million Liter des billigeren Öls gekauft, um es zu verfälschen und um einen deutlich höheren Preis zu verkaufen.