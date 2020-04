Vor dem Gipfel sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel höhere Zahlungen Deutschlands in den EU-Etat zu, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Europa zu überwinden.

Für einen begrenzten Zeitraum sollten "wir deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt leisten", sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die italienische Regierung ging unterdessen auf Distanz zu ihrer umstrittenen Forderung nach Coronabonds. Wegen der Corona-Pandemie tagen die EU-Staats- und Regierungschefs ab Donnerstagnachmittag zum vierten Mal seit Anfang März per Video-Konferenz. Diskutiert werden soll dabei die Frage, wie die langfristigen wirtschaftlichen Folgen der Krise bewältigt werden können.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch Solidarität mit den von der Coronakrise hart getroffenen Ländern versichert. Zugleich betonte Kurz, er lehne eine Vergemeinschaftung von Schulden ab und fordere auch, dass EU-Hilfskredite wieder zurückbezahlt werden.

EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht den EU-Gipfel als "Test für Europa, gemeinsam über dieses Virus hinwegzukommen". Auch Österreich werde "seinen Beitrag dazu leisten", sagte Edtstadler am Donnerstag vor dem Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im Ö1-Morgenjournal.

Für die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise werden nach Einschätzung von EU-Ratschef Charles Michel "beispiellose Investitionen" im Rahmen eines europäischen Marshall-Plans nötig. Die Instrumente dafür seien der EU-Etat und die Europäische Investitionsbank, schrieb Michel auf Twitter.

Bei dem Gipfel geht es auch um einen Wiederaufbaufonds, dessen Umfang und Details aber offen sind. Die Europäische Kommission erwägt einem internen Dokument zufolge eine zwei Billionen Euro schwere Finanzierung zum Wiederaufbau nach der Coronakrise. Neben einem neuen Fonds solle das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 angezapft werden, um die Folgen der Pandemie zu dämpfen und nach der Krise wieder für Wirtschaftswachstum zu sorgen.

In dem Dokument heißt es, die Kommission könnte am Finanzmarkt 320 Milliarden Euro aufnehmen und in etwa die Hälfte an Regierungen in Europa weiterreichen. Ein Teil der Gelder könnte als direkte Zuschüsse ausgezahlt werden.

Die EU-Finanzminister hatten sich vor zwei Wochen auf ein Hilfspaket von 540 Milliarden Euro gegen die akuten Folgen der Coronakrise für die EU-Mitgliedstaaten, Firmen und Arbeitnehmer verständigt. Dies soll der Gipfel nun abschließend unterstützen, damit es schnell umgesetzt werden kann. Merkel sagte, sie würde sich freuen, wenn das Geld zum 1. Juni wirklich da sei.

Beim Volumen reichen die Forderungen für den Wiederaufbaufonds von einigen hundert Milliarden Euro bis zu zwei Billionen Euro. Hoch umstritten ist, ob die Gelder als Kredite oder nicht rückzahlbare Hilfen ausgegeben werden und ob der Fonds durch gemeinsame Schulden finanziert wird.

Das bereits hoch verschuldete Italien fordert seit Wochen Coronabonds, also gemeinsame Anleihen der EU-Staaten. Sie werden von Ländern wie Österreich, Deutschland und den Niederlanden als Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnt.

Italiens Wirtschafts- und Finanzminister Roberto Gualtieri sagte nun der "Financial Times", seine Regierung hänge nicht an Begriffen wie Coronabonds. Er unterstützte aber einen Vorschlag Spaniens, "ewige" EU-Schulden von bis zu 1,5 Billionen Euro aufzunehmen, die dann als nicht rückzahlbare Gelder an die Mitgliedstaaten weitergegeben würden. Falls dies nicht möglich sei, müssten es zumindest Kredite mit sehr langen Laufzeiten sein.

Angesichts der Differenzen schlug EU-Ratspräsident Michel vor, bei der Video-Konferenz der EU-Kommission lediglich den Auftrag zu erteilen, einen ersten Vorschlag für den Fonds auszuarbeiten. Dieser könnte bereits in der kommenden Woche kommen. Im Gespräch ist, dass die Kommission Spielräume im EU-Budget nutzt und selbst Kredite für den Mega-Fonds an den Finanzmärkten aufnimmt.

Seit Mittwoch kursieren weitere unbestätigte Details zu den angeblichen Kommissionsplänen. Nach einem internen Dokument der Behörde könnte die Krisenhilfe bis zu zwei Billionen Euro an Investitionen und Ausgaben umfassen. Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wies aber zurück, dass ein entsprechender Entwurf bereits auf höchster Ebene der Behörde abgestimmt sei.

Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, forderte, die EU müsse 1,5 Billionen Euro locker machen. "Das ist eine enorme Zahl, die mit der Emission von Anleihen garantiert werden kann. Es scheint mir, dass es jetzt größere Konvergenzen zwischen den Ländern des Nordens und den am stärksten von der Krise betroffenen Ländern gibt", sagte der Italiener.

Der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer "Eurochambres", Christoph Leitl, verlangte vom EU-Gipfel "eine kühne Antwort ohne weitere Verzögerungen". Die Entscheidungen der Mitgliedstaaten heute würden ausschlaggebend für das Überleben europäischer Unternehmen sein.

Wifo-Chef Christoph Badelt hegt keine Erwartungen, sagte aber: "Ich glaube schon, dass es auch für Österreich Vorteile haben könnte, wenn über den EU-Umweg Mittel fließen." Hilfen etwa an Italien hätten Relevanz, da es sich um einen besonders wichtigen Handelspartner handle.

Der EU-Parlamentarier Günther Sidl (SPÖ) will die Finanzhilfen für den Konjunkturaufbau in der Coronavirus-Krise mit Geldern für den Klimaschutz verbinden. ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig bekannte sich zu einem umfangreichen Wiederaufbauprogramm und zur europäischen Solidarität. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Europa sei für Österreich als Exportland wichtig.