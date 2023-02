Schwarzenegger lädt wieder zum Austrian World Summit

Werbung

"Wir sollten endlich aufhören, nur darüber zu reden, was wir zu verlieren haben. Vielmehr sollten wir noch mehr mit den Menschen darüber sprechen, welche Lösungen es schon gibt und was sie tun können. Das werden wir beim diesjährigen Austrian World Summit wieder tun. Jeder Einzelne von uns hat mehr Macht und Kraft, als wir ahnen, und gemeinsam können wir die Umweltverschmutzung beenden und jetzt eine saubere Zukunft für die nächste Generation aufbauen", so Schwarzenegger.

Der inhaltliche Fokus der Konferenz, die heuer unter dem Motto "We have the Power" steht, liegt zunächst auf der aktuellen geopolitischen Lage und dessen großen Einfluss auf den Umgang mit der Klimakrise. Danach wird es um lösungsorientierte Ansätze wie die Kreislaufwirtschaft, grünes Bauen sowie klima- und umweltfreundliche Stadtplanung gehen. Der Nachmittag widmet sich noch intensiver als in den Jahren zuvor dem Netzwerken und dem Zusammenbringen von jungen und innovativen Ideen mit etablierten, starken internationalen Unternehmen.

"Wir haben vor allem letztes Jahr bemerkt, wie sehr es die Menschen motiviert, sich wieder persönlich miteinander auszutauschen sowie konkrete erfolgreiche Projekte und Kooperationen kennen zu lernen. Deshalb werden wir genau in diese Richtung verstärkt arbeiten. Und dabei möchte ich statt 'Wir sollten, wir müssten, es sollte jemand' ganz viele Sätze mit 'Wir haben bereits, wir tun, kennst du schon...' hören. Ich freue mich darauf, wieder viele Klimahelden bei uns zu haben", erklärte Monika Langthaler, Direktorin des AWS und der Schwarzenegger Climate Initiative.