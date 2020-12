Drahtzieher des Ibiza-Videos verhaftet .

Der Drahtzieher des Ibiza-Videos ist verhaftet worden. Der Privatdetektiv Julian H. war nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos untergetaucht. Ihm werden die illegale Herstellung von Ton- und Filmaufnahmen und der Handel von knapp drei Kilo Kokain zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte seine Festnahme in Deutschland. Eine Übergabe an die österreichischen Behörden sei bereits beantragt, sagte eine Sprecherin am Freitag zur APA.