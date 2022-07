Ukraine-Krieg In Donezk von Separatisten festgenommener Brite gestorben

Volksrepublik Donezk nahm zwei Briten und einen Marokkaner gefangen Foto: APA/AFP/dpa

D er von prorussischen Separatisten in der ostukrainischen Donezk-Region im April gefangen genommene Brite Paul Urey ist tot. Urey, der nach Angaben seiner Familie als humanitärer Helfer in der Ukraine im Einsatz war, sei am 10. Juli in Haft gestorben, teilte eine Sprecherin der Separatisten am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Er sei kein humanitärer Helfer, sondern ein Söldner gewesen, habe in der Haft aber dennoch eine "angemessene medizinische Versorgung" erhalten.