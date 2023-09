Neuer Gemeindebau: Wien bekommt einen "Willi-Resetarits-Hof"

"Willi Resetarits hat uns nicht nur durch sein großartiges musikalisches Werk viel Freude bereitet, sondern er war auch als Mensch mit sozialem Gewissen ein Vorbild. Er hat sich mit jeder Faser seines Herzens für das Miteinander und eine faire und solidarische Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt, eingesetzt", betonte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) hielt fest: "Der Standort ist nur wenige Gehminuten vom Humboldtplatz entfernt, wo Willi Resetarits seine Kindheit und Jugend verbracht hat." Ihr Ehemann sei "im wahrsten Sinne des Wortes ein Gutmensch" gewesen, sagte Roswitha Hofer-Resetarits. "Möge sein Einsatz für das Gute und sein liebenswerter Umgang mit den Mitmenschen auch die Bewohner und Bewohnerinnen in dem nach ihm benannten Hof dazu inspirieren, die Welt ein Stück besser zu machen."

Resetarits blieb immer eng mit Favoriten verbunden. Dies äußerte sich nicht zuletzt in der von ihm mit Leben befüllten Kunstfigur des Ostbahn-Kurtis, dessen Musikstil als Favorit'n Blues bekannt wurde. Er trat stets gegen jede Form der Ausgrenzung auf. Als (Mit-)Begründer des "Integrationshauses Wien", von "Asyl in Not" und von "S.O.S.-Mitmensch" schuf er NGOs, die sich für Menschenrechte und den sozialen Zusammenhalt einsetzen.