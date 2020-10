Er weise bisher keine Symptome auf und sei in Heimquarantäne, wie seine Sprecherin der APA Samstagfrüh mitteilte. Ein am Freitagnachmittag durchgeführter Routinetest auf SARS-CoV-2 habe ein positives Ergebnis gebracht. Als Vorsichtsmaßnahme werden nun alle Regierungsmitglieder im Laufe des Samstags getestet.

Es bestehe der Verdacht, dass sich Schallenberg beim Rat der Außenminister in Luxemburg am Montag angesteckt haben könnte, so die Sprecherin. Der Minister hatte für kommende Woche Reisen nach Großbritannien, Dänemark, Griechenland und Zypern geplant, die nun abgesagt sind.

Mitarbeiter und Kontaktpersonen, die laut Einschätzung der Gesundheitsbehörden als Kontaktperson 1 gewertet werden, seien unverzüglich nach Bekanntwerden des Testergebnisses abgesondert worden und würden getestet. Schallenberg hatte am Mittwoch am Ministerrat und am Plenum des Nationalrats teilgenommen. Nachdem sowohl Schallenberg als auch die anderen Mitglieder der Bundesregierung Masken getragen hätten, würden auch jene, die direkten Kontakt zu ihm hatten, laut Gesundheitsbehörden als Kontaktperson 2 (Niedrig-Risiko-Exposition) gewertet. Das gelte auch für die Abgeordneten und Mitarbeiter, mit denen er im Parlament in direktem Kontakt war. Als Vorsichtsmaßnahme würden dennoch alle Regierungsmitglieder am Samstag getestet.

Der Außenminister hätte am Montag nach London reisen sollen, wo unter anderem ein Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab geplant war. Am Dienstag wäre er nach Kopenhagen weitergereist, dort standen ein Arbeitsgespräch mit Außenminister Jeppe Kofod und ein Treffen mit dem Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, auf dem Programm. Am Donnerstag und Freitag wollte Schallenberg Griechenland und Zypern besuchen und ebenfalls Gespräche mit seinen beiden Amtskollegen Nikos Denidas und Nikos Christodoulidis führen.