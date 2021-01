Maier und seine Mannschaft mit Danut Moldovan, Markus Sammer und Kristian Huber mussten sich nur Deutschlands Topbob von Francesco Friedrich geschlagen geben (+0,29 Sek.), Rang drei ging an die Kanadier um Justin Kripps (+0,49). Für Maier war es im zweiten Vierer-Saisonrennen nach Platz drei in der Vorwoche in Winterberg der zweite Stockerlplatz.

Bei den Frauen fuhren Katrin Baierl/Jennifer Onasanya im Zweier mit Rang zehn ihr schlechtestes Saisonresultat ein, der Sieg ging an die Deutschen Stephanie Schneider/Leonie Fiebig. Beierl verteidigte zwei Rennen vor Schluss aber ihre Gesamtführung, weil auch ihre erste Verfolgerin Laura Nolte (GER) nicht über Platz sechs hinauskam.