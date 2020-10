U20-WM-Vorbereitungsturnier des ÖEHV nun mit drei Teams .

Das einzige Eishockey-Vorbereitungsturnier des österreichischen U20-Nationalteams auf die A-WM Ende Dezember/Anfang Jänner in Edmonton wird von einem Vier- zu einem Drei-Nationen-Event. Die Verbände von Dänemark und Weißrussland haben ihre Teilnahme an der für 4. bis 7. in St. Pölten angesetzten Veranstaltung abgesagt, dafür kommt neben Lettland nun Ungarn dazu. Die ÖEHV-Equipe spielt am 4. und 7. November gegen die Letten sowie am 5. November gegen die Ungarn.