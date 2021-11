Aktivisten-Protest für "echten Klimaschutz"

Nach dem von Kompromissen geprägten Abschluss der UN-Klimakonferenz in Glasgow haben Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace und Fridays for Future am Montagmorgen vor dem Umweltministerium in Wien protestiert. Mit einem meterlangen "BlaBlaBla"-Schriftzug forderten sie "echten Klimaschutz in Österreich", wie es in einer Aussendung hieß.