Lockdown-Ausnahme für Buffetbetrieb in AUA-Lounge .

Während in Deutschland im Zuge der coronabedingten Schließungen von Gastronomiebetrieben die Lufthansa-Lounges in deren Räumlichkeiten an den Flughäfen von Frankfurt und München keine Speisen und Getränke mehr anbieten dürfen, ist dies bei der AUA (Austrian Airlines) in Wien weiter möglich.