In Wien und NÖ Zwei weitere Affenpockenfälle in Österreich

APA / BVZ.at

Nun insgesamt vier Affenpockenfälle in Österreich Foto: APA/Andrea Schnartendorff/RKI

I n Österreich sind zwei weitere Affenpockenfälle aufgetreten - betroffen sind laut Gesundheitsministerium ein Wiener und ein Niederösterreicher, der in der Bundeshauptstadt in der Klinik Favoriten stationär behandelt wird, hieß es am Montag. Die Erhebung von Kontaktpersonen der beiden Erkrankten läuft, alle damit verbundenen Schritte wurden veranlasst. Damit gibt es in Österreich bisher vier bekannte Fälle.