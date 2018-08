Ausbildungsstart der berittenen Polizei ab September .

Wenn im September in Wiener Neustadt die Ausbildung für die berittene Polizei beginnt, werden zehn Pferde und 19 Reiter antreten. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums, Christoph Pölzl, am Dienstag. Sieben Tiere befinden sich derzeit bereits am Ausbildungsort, ein weiteres ist bereits gekauft und soll in den nächsten Tagen nach Wiener Neustadt transportiert werden.