Indie-Filmpreise für "Parasite" und Renée Zellweger .

Einen Tag vor der Oscar-Gala hat der koreanische Film "Parasite" bei der Verleihung der Independent Spirit Awards den Preis in der Sparte "Bester Internationaler Film" gewonnen. Der Thriller von Regisseur Bong Joon Ho ist auch der große Favorit im Rennen um den Auslands-Oscar. Die Tragikomödie "The Farewell" wurde am Samstag zum besten Film gekürt.