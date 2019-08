Inzwischen 190 Tote bei Monsunregen .

Bei den schweren Monsununwettern im Süden und Westen Indiens sind in den vergangenen Tagen 190 Menschen ums Leben gekommen. Sie ertranken in überfluteten Gebieten, wurden von Wassermassen mitgerissen oder unter Trümmern einstürzender Gebäude begraben, sagten die Katastrophenschutzbehörden. Die Monsunzeit in Südasien dauert gewöhnlich bis September und richtet immer wieder schwere Schäden an.