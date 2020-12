Indien mit seinen 1,35 Mrd. Einwohnern liegt in der von der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore geführten Corona-Statistik in der Zahl der positiven Tests auf Platz 2 hinter den USA. Für die Vereinigten Staaten wurden mit Stand Samstagfrüh - bei 328,2 Mio. Einwohnern - 17,5 Millionen getestete Corona-Infizierte ausgewiesen.