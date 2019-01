Zwei Tote bei Stierkampf mit mehr als 1.350 Bullen .

Bei einem riesigen Stierkampf in Indien sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 verletzt worden. Bei der traditionellen Veranstaltung in einer Arena im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu versuchten gut 500 Männer am Sonntag, nacheinander mehr als 1.350 Stiere zu Boden zu ringen - die Zahl der Tiere sei ein Weltrekord, berichteten indische Medien.