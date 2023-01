Infektionszahlen Corona-Prognose zeigt leichten Abwärtstrend

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jedoch in zwei Wochen immer noch rund 1.000 Infizierte im Spital Foto: APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention

D as Covid-Prognosekonsortium rechnet im ersten Update nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen mit einem leichten Abwärtstrend in den Spitälern und bei den Infektionen. In zwei Wochen werden auf den Normalstationen 795 bis 1.300 Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 1.016 Betroffenen, nach 1.138 am (gestrigen) Dienstag. Die Intensivbelagszahlen sollten laut der am Mittwoch veröffentlichten Prognose "mehr oder weniger konstant" bei um die 60 belegten Betten bleiben.