Konjunktur Inflation dominiert Ängste der Österreicher

Teuerung überschattet alle anderen Sorgen der Österreicher Foto: APA/dpa

D ie Sorgen rund um die Teuerung überschatten alle anderen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher. In einer Umfrage des Zielgruppen Büro gaben 84 Prozent der Befragten an, sich Sorgen wegen der Inflation zu machen. Eine deutliche Mehrheit sorgt sich um Nahrungsmittelpreise, Energiepreise (jeweils 81 Prozent) und Miete bzw. Wohnkosten (73 Prozent). Auf Platz vier reiht sich die Sorge um die steigende Armut in Österreich bei drei Viertel der Befragten ein.