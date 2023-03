Inflation Inflation im Februar bei 11 Prozent

D ie Inflation in Österreich ist im Februar nur geringfügig zurückgegangen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stiegen die Preise im vergangenen Monat um 11,0 Prozent. Im Jänner hatte der Preisauftrieb 11,2 Prozent erreicht - den höchsten Wert in der aktuellen Teuerungswelle. Gemessen wird bei der Inflationsberechnung, wie stark die Preise in den vergangenen 12 Monate gestiegen sind, also von Februar 2022 auf Februar 2023.