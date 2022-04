Influenza Weitere Zunahme der Grippefälle in Österreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Fast 100 Infektionsnachweise in einer Woche, aber noch keine "Welle" Foto: APA/THEMENBILD

D er ungewöhnlich späte Anstieg bei Influenza-Erkankungen nach dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen in Österreich hat sich in der vergangenen Kalenderwoche fortgesetzt. Fast 100 Fälle der "echten Grippe" wurden nachgewiesen. 21 Prozent der untersuchten Stichproben wurden positiv auf Influenza getestet, berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Mittwoch. Von einer Grippewelle ist aber nicht zu sprechen. Ein epidemisches Niveau sei nicht erreicht, wurde betont.